Reporter o odnosu med SDS in Demokrati (25. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Silvester Šurla v uvodniku Topovska hrana piše o odnosu med predsednikom SDS Janezom Janšo ter predsednikom novoustanovljene stranke Demokrati Anžetom Logarjem. Avtor piše, da so Demokrati za SDS hkrati konkurenca in potencialni koalicijski partner. Meni, da bo stranka za SDS dodana vrednost le, če zajame volilno telo neopredeljenih in levice.