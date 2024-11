Ob mednarodnem dnevu za končanje nasilja nad ženskami

Ljubljana/New York, 25. novembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami in deklicami, 25. novembru, Združeni narodi (ZN), nevladne in druge organizacije opozarjajo na zavržnost tovrstnega nasilja. Tako kot vsako leto se bodo s tem dnem začeli akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki bodo potekali vse do svetovnega dne človekovih pravic, 10. decembra.