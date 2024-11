Liverpool do preobrata v Southamptonu in osmih točk prednosti

London, 24. novembra - Nogometaši Liverpoola so v 12. krogu angleške lige izpolnili svoj cilj. S 3:2 so premagali Southampton in po novem spodrsljaju Manchester Cityja povečali svoje vodstvo na lestvici, zdaj imajo pred četo Pepa Guardiole, ki se nahaja v veliki krizi, a še vedno drži drugo mesto, že osem točk prednosti.