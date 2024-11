Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. in 24. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Hrvaška tiskovna agencija Hina je pisala o odprtju 40. Slovenskega knjižnega sejma s sloganom Knjigo moraš imeti rad, katerega država v fokusu je letos Hrvaška, in evropski pobudi My Choice, My Voice. Nemška tiskovna agencija je pisala o predaji naziva Evropska prestolnica kulture za leto 2025 Novi Gorici in Gorici ter nemškemu mestu Chemnitz.