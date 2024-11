Mlada kitarista do prve nagrade v Španiji

Alicante, 24. novembra - Duo AdArt, ki od leta 2022 združuje mlada kitarista Ano Gorjanc in Staša Čakša, je na mednarodnem tekmovanju v Španiji osvojil prvo nagrado oziroma si jo delil z italijansko-mehiškim Osian Duom. Dnevi kitare v kraju Elda so potekal ta mesec, letos pa so v sklopu festivala prvič organizirali tudi tekmovanje komornih skupin s kitaro.