Hezbolah na Izrael izstrelil na desetine raket in dronov

Bejrut/Tel Aviv, 24. novembra - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes na Izrael izstrelilo na desetine raket in brezpilotnih letalnikov. V napadih je bilo po podatkih izraelske vojske ranjenih več ljudi. Hezbolah je sporočil, da so izvedli napade na vojaške cilje in oporišča v Tel Avivu in južnem Izraelu.