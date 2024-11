Schmid zmagovalka Lillehammerja, Slovenke brez deseterice

Lillehammer, 24. novembra - Nemka Katharina Schmid (238,9 točke) je zmagovalka druge posamične tekme sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v norveškem Lillehammerju, skupno je slavila 16. zmago v karieri. Do točk so danes prišle le tri Slovenke. Zmagovalka sobotne tekme Nika Prevc (190,2) je zasedla 11., Ema Klinec (187,8) 13. in Nika Vodan (158,5) 25. mesto.