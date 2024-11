Po prvi seriji vodi Katharina Schmid, Nika Prevc deseta

Lillehammer, 24. novembra - Nemka Katharina Schmid vodi po prvi seriji druge posamične tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v norveškem Lillehammerju. Prireditelji so zaradi slabe vremenske napovedi pohiteli in tekmo začeli prej, kot je bilo načrtovano. V finale so se uvrstile vse tri Slovenke, Nika Prevc z desetim, Ema Klinec s 14. in Nika Vodan s 30. mestom.