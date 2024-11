Pogrešajo 76-letnika z območja Škofij

Škofije/Koper, 24. novembra - Policija je v soboto sprejela prijavo o pogrešanem 76-letnem Miju Peranoviću, doma z območja Škofij. Nazadnje so ga opazili v petek ob 16. uri na Škofijah. Z zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da se je od doma neznano kam odpeljal z rdečim avtomobilom znamke Hyundai, tip i20, registrskih številk KP ZP-196.

Pogrešani je visok 185 centimetrov, suhe postave, sivih las, obrit in brez očal. Oblečen naj bi bil v kavbojke in modro jakno, obute pa je imel čevlje brez vezalk, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.

Vse, ki bi pogrešanega ali njegovo vozilo kje opazili ali kaj vedeli o tem, kje se nahaja, policija prosi, da to čim prej sporočijo na številko 113, na katerokoli policijsko enoto ali na anonimni telefon 080 1200.