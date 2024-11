Zaradi slabe napovedi spremenjen spored v Lillehammerju

Lillehammer, 24. novembra - Ob 11.30, eno uro prej, kot je bilo sprva napovedano, se bo začela druga tekma sezone smučarskih skakalk. V Lillehammer prihaja vremenska fronta s sneženjem in kasneje dežjem, zato so organizatorji tekem svetovnega pokala spremenili nedeljski urnik in so kvalifikacije izpeljali že ob 8.30.