V Izraelu novi protesti za izpustitev talcev, v Hebronu izbruhnili izgredi

Tel Aviv/Hebron, 24. novembra - V več izraelskih mestih so se v soboto na ulicah znova zbrali protestniki, ki zahtevajo čim hitrejšo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze. Vladi med drugim očitajo, da namerno zavlačuje vojno. V Hebronu na zasedenem Zahodnem bregu pa so v soboto izbruhnili izgredi, ko so skušali judovski skrajneži vdreti v palestinski del mesta.