Kanalci nemočni v Tivoliju, prva zmaga Panvite

Ljubljana, 23. novembra - Deseti krog moškega odbojkarskega prvenstva je ponudil obračun prvo- in drugouvrščene ekipe, ACH Volleyja in Alpacem Kanala. Derbi pa tekme ne bi mogli imenovati, saj so branilci naslova iz Ljubljane spet pokazali svojo premoč in še naprej ostajajo brez izgubljenega niza.