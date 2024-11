Tottenham še poglobil hudo krizo Manchester Cityja

London, 23. novembra - Nogometaši Manchester Cityja in njihov trener Pep Guardiola skupaj z navijači preživljajo težke čase. Aktualni angleški prvaki so izgubili še peto zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih in tretjo prvenstveno. Zadnji udarec, najbrž najhujšega, jim je v 12. krogu zadal Tottenham, ki je v Manchestru zmagal kar s 4:0.