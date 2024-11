Berlin, 23. novembra - Nogometaši iz Leipziga so v 11. krogu nemškega prvenstva v gosteh izgubili proti Hoffenheimu s 3:4. Kevin Kampl je za gostujočo zasedbo igral do 77., Benjamin Šeško pa do 60. minute. Leipzig je po zmagi Eintrachta proti Werderju z 1:0 zdrsnil na tretje mesto.