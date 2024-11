Leipzig praznih rok proti Hoffenheimu

Berlin, 23. novembra - Nogometaši iz Leipziga so v 11. krogu nemškega prvenstva v gosteh izgubili proti Hoffenheimu s 3:4. Kevin Kampl je za gostujočo zasedbo igral do 77., Benjamin Šeško pa do 60. minute. Leipzig po drugem porazu in nepopolnem krogu ostaja na drugem mestu, vodilni Bayern, ki je v petek premagal Augsburg s 3:0, ima že osem točk prednosti.