Mladi Gukesh Dommaraju favorit proti branilcu šahovskega naslova Dingu

Ljubljana, 23. novembra - V Singapurju so slovesno odprli dvoboj za svetovno šahovsko prvenstvo med Kitajcem Liren Dingom in njegovim izzivalcem Gukeshem Dommarajujem iz Indije. Dvoboj se bo s tekmovalnim delom in prvo partijo začel v ponedeljek. Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi zbral 7,5 točke.