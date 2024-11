Kamničanke in Mariborčani v kegljaški ligi prvakov zmagali v gosteh

Ljubljana, 23. novembra - V osmini finala kegljaške lige prvakov sta v prvih tekmah dve slovenski ekipi zmagali v gosteh. To je uspelo kegljačicam kamniškega Calcita in kegljačem mariborskega Konstruktorja. Tako so blizu uvrstitvi med osmerico pred povratnimi dvoboji 7. decembra na domačem kegljišču. Triglav in Ljubelj pa sta izgubila v Avstriji in Srbiji.