Donacija bo osvetlila neznane vidike pesnice Makse Samsa

Ilirska Bistrica, 23. novembra - Ob 120. obletnici rojstva Makse Samsa (1904-1971) je knjižnica v Ilirski Bistrici, ki nosi pesničino ime, izdala knjigo Živela sem za pesem, v kateri so zbrane vse njene znane pesmi. Predstavili pa so tudi donacijo, ki bo prinesla vpogled v še neznane vidike Samsinega življenja. "Samsin kovček" vsebuje dokumente, rokopise, pisma in fotografije.