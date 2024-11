Generalni direktor Zpiza Papež za Večer: Ni prav, da toliko ljudi uporabi "most do upokojitve" (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež meni, da so pri "mostu do upokojitve", torej pravice brezposelnih starejših do prijave na zavodu za zaposlovanje, potrebne spremembe. V intervjuju za Večer je napovedal tudi predvidoma nižjo redno uskladitev pokojnin od letošnje, okoli štirih odstotkov.