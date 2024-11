Zelenski po napadu z balistično raketo Putina obtožil novih vojnih zločinov

Kijev, 23. novembra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v petek znova kritičen do ruskega napada z balistično raketo in je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil novih vojnih zločinov. Pozval je k odločnemu odzivu mednarodne skupnosti proti ruski agresiji in krepitvi ukrajinske zračne obrambe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.