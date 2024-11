Conor McGregor izgubil odškodninsko tožbo zaradi spolnega napada

Dublin, 23. novembra - Irski borec v mešanih borilnih veščinah Conor McGregor je v petek izgubil civilno odškodninsko tožbo zaradi spolnega napada, so poročale tiskovne agencije, med njimi AFP in dpa. Oškodovanka Nikita Hand ga je obtožila, da jo je "brutalno posilil in pretepel", na višjem sodišču v Dublinu je zmagala, sodišče ji je dosodilo 248.603 evrov odškodnine.