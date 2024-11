Dnevnik: Celjska bolnišnica začela izvajati operacije na odprtem srcu

Celje, 23. novembra - V celjski splošni bolnišnici so po poročanju časnika Dnevnik po vrsti zapletov in odlogov začeli izvajati operacije na odprtem srcu. Zeleno luč zanje so po ogledu prostorov prižgali na ministrstvu za zdravje. Ekipa kirurgov pod vodstvom Tomislava Klokočovnika je opravila pet operacij, po trenutnem načrtu bodo vsak teden operirali štiri bolnike.