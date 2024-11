Maribor, 23. novembra - Policija je preklicala iskanje pogrešane 66-letnice iz Hrastja, ki so jo pogrešali od ponedeljka. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so pogrešano našli mrtvo. Po dosedanjih ugotovitvah smrt ni posledica kaznivega dejanja.