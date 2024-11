New York, 23. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so v noči na soboto odigrali le dve tekmi. Winnipeg je s 4:1 premagal Pittsburgh, Buffalo pa s 3:2 po podaljšku Anaheim. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar in njegovi kralji bodo danes zvečer igrali s Seattlom.