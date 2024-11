Liffe: Film Dobra o prestopanju meje in zlomljenem odnosu

Ljubljana, 23. novembra - V tekmovalnem sklopu Perspektive letošnjega Liffa je tudi ameriški film Dobra režiserke Indie Donaldson. Kot je po projekciji povedal producent in montažer Graham Mason, ga je k sodelovanju pri filmu pritegnil scenarij, ki je duhovit in zabaven, dokler na neki točki to vzdušje usahne.