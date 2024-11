New York, 22. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Z nadaljevanjem gibanja navzgor so glavne povprečne vrednosti v tem tednu močno pridobile, kar je delno izničilo močan padec, ki so ga delnice beležile prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.