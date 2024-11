Delo o novi sezoni v smučarskih skokih (23. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Miha Šimnovec v komentarju Šport z domovinsko pravico piše o novi sezoni smučarskih skokov. Avtor meni, da smučarski skoki v Sloveniji že dolgo uživajo izjemno priljubljenost. Hkrati tudi poudarja, da so k k temu prispevali tudi številni uspehi, ki so jih naši skakalci in skakalke dosegli v vseh teh letih.