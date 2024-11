Policisti pri prijetju kršitelja cestnoprometnih predpisov uporabili prisilna sredstva

Prevalje, 22. novembra - Na Prevaljah sta policista v torek ponoči poskušala ustaviti voznika, ki je vozil s povečano hitrostjo. Ta ni upošteval znakov za ustavljanje in je zbežal. Ko sta ga policista ujela, ni upošteval njunih navodil in se jima je aktivno upiral, zato sta uporabila prisilna sredstva, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.