Pirc Musar ob dnevu Rudolfa Maistra spomnila na njegovo ljubezen do domovine

Ljubljana, 23. novembra - Rudolf Maister je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda, je ob današnjem prazniku zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila njegovo preudarnost in pogum v času oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij.