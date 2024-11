Predlog novele za zaostritev ukrepanja proti mladoletniškemu kriminalu končal zakonodajno pot

Ljubljana, 22. novembra - Predlog novele zakona kazenskega zakonika, s katerim je NSi želela razširiti možnosti izrekanja kazni mladoletniškega zapora, je končal zakonodajno pot. Poslanci so na redni seji DZ z 49 glasovi proti in 21 namreč zavrnili predlog sklepa, da je novela primerna za nadaljnjo obravnavo. Proti so bili v Svobodi, SD in Levici, za pa v NSi in SDS.