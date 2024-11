Marta Kos - nekdanja slovenska veleposlanica nova evropska komisarka za širitev

pripravil dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Ljubljana, 27. novembra - Marta Kos, ki jo je danes Evropski parlament potrdil za evropsko komisarko za širitev, je nekdanja veleposlanica Slovenije v Nemčiji in Švici. Kariero je začela kot novinarka, bila je tudi direktorica urada vlade za informiranje in tiskovna predstavnica vlade. V zadnjem času je delovala kot svetovalka podjetjem in mednarodnim organizacijam.