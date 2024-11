Ministrstvo bo finančno podprlo razvoj gozdnega drevesničarstva

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu danes objavilo javni razpis, prek katerega ponuja finančno podporo za naložbe v nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za gozdno semenarstvo, kontejnersko vzgojo in vzgojo gozdnega drevja. Na voljo je skupno 600.000 evrov.