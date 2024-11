V Tamarju bodo obeležili 80. obletnico padca ameriškega bombnika

Planica, 23. novembra - Občina Kranjska Gora ter Društvo za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič danes pripravljata pohod in spominsko slovesnosti v Tamarju, s katero bodo obeležili 80. obletnico padca ameriškega bombnika B-24G Liberator pod Kotovim sedlom.