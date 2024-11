Slovenske rokometašice v Innsbruck z neizkušenim kadrom

Ljubljana, 25. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po letošnjih olimpijskih igrah v Parizu doživela temeljite spremembe. Od reprezentančnega dresa so se poslovile številne dolgoletne nosilke igre, na evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji, Švici in na Madžarskem pa odhaja z neizkušenim in mladim igralskim kadrom.