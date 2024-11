V Ljubljani odprli fotografsko razstavo ob 50-letnici postavitve prvih gozdnih učnih poti

Ljubljana, 22. novembra - Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju so z današnjim odprtjem fotografske razstave obeležili 50 let od postavitev prvih gozdnih učnih poti v Sloveniji. Zavod za gozdove danes upravlja več kot 90 takšnih poti, ki obiskovalcem vpogled v raznolikost naravnega okolja skozi vse letne čase, so sporočili s kmetijskega ministrstva.