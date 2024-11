Ljubljanska borza: Indeks sklenil pod izhodiščem

Ljubljana, 22. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes zdrsnil za 0,16 odstotka. Posredniki so opravili za 2,82 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so obstale na izhodiščni vrednosti. Pridobile so delnice Triglava, izgubile pa delnice Cinkarne Celje, Luke Koper, Petrola in NLB.