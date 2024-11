Sneg pobelil tudi dele Hrvaške, na obali močan veter

Zagreb, 22. novembra - Sneženje je danes zajelo tudi nekatere dele na severozahodu Hrvaške in v notranjosti države. Ceste so mokre in spolzke v večjem delu države, hrvaški avtoklub Hak pa opozarja pred poledico in poziva voznike k zimski opremi. Na jadranski obali piha močan veter, zaradi česar so prekinjene nekatere trajektne povezave.