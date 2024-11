Padla prva klapa filma Čista in zakopana Martina Turka

Trbiž, 22. novembra - Padla je prva klapa novega celovečernega filma režiserja Martina Turka Čista in zakopana, v katerem bo odstrl teme družine, spomina in identitete. Žanrsko bi ga lahko uvrstili med družinske drame z elementi magičnega realizma. Snemanje poteka na meji med Slovenijo in Italijo v Kanalski dolini, so sporočili producenti.