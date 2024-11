Slovenski nevladniki vložili kazensko ovadbo zoper politični in vojaški vrh Izraela

Ljubljana, 22. novembra - Koalicija nevladnih organizacij in iniciativ je danes na slovensko državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper več predstavnikov izraelskega političnega in vojaškega vrha za kazniva dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, je sporočil zavod Pekarna Magdalenske mreže.