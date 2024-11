Državna sekretarka Kegljevič Zagorc se je srečala s predstavniki občin ob Savi, Ljubljanici in Kolpi

Krško, 22. novembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor s predstavniki direkcije za vode ter koncesionarji nadaljuje srečanja s predstavniki v lanski ujmi prizadetih občin. Državna sekretarka Lidija Kegljevič Zagorc se je tako v zadnjih dneh srečala s predstavniki občin, ki ležijo ob Savi od Dola pri Ljubljani do Brežic ter občin ob porečju Ljubljanice in Kolpe.