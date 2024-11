Za nagrado mira nominirane Katja Gorečan, Pia Prezelj in Evelina Umek

Ljubljana, 22. novembra - Katja Gorečan, Pia Prezelj in Evelina Umek so nominirane za letošnjo nagrado mira, ki jo slovenskim literarnim ustvarjalkam podeljuje ženski odbor Slovenskega centra Pen. Dobitnico bodo razglasili prihodnjo soboto, 30. novembra, na Slovenskem knjižnem sejmu, so sporočili iz Pena.