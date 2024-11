Evropska sredstva za izboljšanje kompetenc in veščin zaposlenih v pravosodju

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izobraževalni projekt, namenjen izboljšanju kompetenc in veščin zaposlenih v pravosodju. Projekt je skupno vreden 1,4 milijona evrov, od tega bo prejel 825.000 evrov podpore iz evropskega socialnega sklada plus, so sporočili z ministrstva za kohezijo.