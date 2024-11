Začenja se Teden Karitas z geslom Poti do srca

Ljubljana, 25. novembra - Letošnji Teden Karitas z geslom Poti do srca bo potekal od danes do nedelje. Med tednom bodo posvetili pozornost delu Karitas v Sloveniji, izrazili zahvalo prostovoljcem, opozorili na stiske posameznikov in družin ter spodbudili h konkretni solidarnosti, so sporočili iz Slovenske karitas.