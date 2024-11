DZ sprejel novelo zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Ljubljana, 22. novembra - Poslanci so na današnji seji DZ z 51 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki naslavlja problematiko pomanjkanja in starostne strukture trenutno imenovanih sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Podporo noveli so v razpravi napovedali tako v koaliciji kot v opoziciji.