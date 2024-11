Trgovine Modiana spet odprte

Ljubljana, 22. novembra - Družbi Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, in Montecristo, ki ima v lasti Modiano, sta dosegli dolgoročni dogovor, s katerim so se poslovalnice trgovca z oblačili Modiana znova odprle. Prepričani so, da do podobnih nesoglasij ne bo več prihajalo, sta v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedala odvetnika družb.