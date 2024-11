V Parizu zaradi sneženja zaprli Eifflov stolp

Pariz/Freiburg, 22. novembra - V delih Nemčije in Francije močno sneži, kar povzroča motnje v prometu in vremensko pogojene nesreče. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je sneženje najbolj prizadelo mesti Freiburg in Konstanca, kjer je policija od četrtka popoldne do davi sodelovala v približno 140 intervencijah. V Parizu so začasno zaprli Eifflov stolp.