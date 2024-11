Ljubljana, 22. novembra - Današnji obisk ministrice za kulturo Aste Vrečko ob 13.30 na gradu Pišece v Brežicah in ob 19. uri na odprtju razstave Odmaknjeni pogled: Nova stvarnost in realizmi v Srednji Evropi (1925-1933) v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je zaradi bolezni odpovedan, so sporočili z ministrstva za kulturo.