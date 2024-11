Ministrstvo dodelilo vseh 300 razpisanih štipendij za deficitarne pedagoške poklice

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dodelilo vseh 300 razpisanih štipendij za deficitarne pedagoške poklice, so sporočili. Zaradi velikega zanimanja so v oktobru število prvotno 100 razpisanih štipendij potrojili. Njihov namen je spodbuditi mlade k študiju pedagoških programov in zaposlovanju v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja.