Tretjina Slovencev bo za praznična darila namenila od 100 do 200 evrov

Ljubljana, 24. novembra - Počasi se približujejo božično-novoletni prazniki. Okoli 60 odstotkov prebivalcev Slovenije bo praznična darila kupilo decembra. Približno tretjina jih bo letos za darila namenila od 100 do 200 evrov, okoli četrtina pa do 100 evrov, kaže raziskava, ki sta jo izvedli družba SES Slovenija ter Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.