Zadružna zveza na posvetih tudi o vlogi zadrug pri prehranski neodvisnosti

Ljubljana, 22. novembra - Zadružna zveza Slovenije je v prvi polovici novembra tradicionalno pripravila regijske posvete za zadruge po vsej Sloveniji. Na njih so pregledali aktualne teme s področja kmetijstva in zadružništva ter rezultate poslovanja kmetijskih zadrug, ki so članice zveze. Na vseh so izpostavili tudi vlogo zadrug pri zagotavljanju prehranske neodvisnosti.